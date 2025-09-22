Василие Мицич – самый высокооплачиваемый игрок «Хапоэля Тель-Авив»

Стали известны зарплаты игроков «Хапоэля Тель-Авив» за сезон-2025/26.

По данным Israel Hayom, в новом сезоне самым высокооплачиваемым игроком израильской команды будет Василие Мицич с зарплатой 6 млн долларов. На втором месте – Элайджа Брайант с 2,8 млн.

Зарплаты игроков «Хапоэль Тель-Авив»:

Василие Мицич – 6 млн долларов, Элайджа Брайант – 2,8 млн, Дан Отуру – 2,2 млн долларов, Джонатан Мотли – 1,5 млн долларов, Антонио Блейкни – 1,4 млн долларов, Ям Мадар – 1,2 млн долларов, Бруно Кабокло – 1,2 млн долларов, Крис Джонс – 1,1 млн долларов, Коллин Малкольм – 1,1 млн долларов, Тай Одиасе – 750 000, Иш Уэйнрайт – 750 000, Тайлер Эннис – 700 000, Томер Гинат – 500 000, Бар Тимор – 400 000, Гай Палатин – 350 000, Йифтах Зив – 300 000, Итай Сегев – 300 000, Борислав Младенов – 150 000, Оз Блейзер – 130 000, Сэнди Коэн – 120 000.