Ресторан Хардена в Хьюстоне закрылся из-за просроченной арендной платы на 2,2 млн долларов

Семья Джеймса Хардена оказалась втянута в финансовый спор.

Ранее в этом месяце в Хьюстоне из-за конфликта с арендодателями по поводу арендной платы закрылся ресторан звезды НБА . В объявлении, наклеенном на дверь ресторана, сумма просроченной арендной платы составляла 2,2 миллиона долларов. Всего через несколько недель арендодатели подали иск, в котором также упоминается мать Хардена Монья Эллис.

Согласно сообщению Chron, мама игрока «Клипперс » якобы пообещала «дополнительную арендную плату» сверх первоначальной суммы, причитающейся арендодателям, но не сдержала обещание.

Ресторан Thirteen, который Харден открыл в Хьюстоне в январе 2021 года, всего за несколько месяцев до запроса на обмен из «Рокетс», управлялся командой менеджеров, нанятых баскетболистом. Его мать, как утверждается, играла роль в принятии управленческих решений.