Ресторан Хардена в Хьюстоне закрылся из-за просроченной арендной платы на 2,2 млн долларов
Ранее в этом месяце в Хьюстоне из-за конфликта с арендодателями по поводу арендной платы закрылся ресторан звезды НБА. В объявлении, наклеенном на дверь ресторана, сумма просроченной арендной платы составляла 2,2 миллиона долларов. Всего через несколько недель арендодатели подали иск, в котором также упоминается мать Хардена Монья Эллис.
Согласно сообщению Chron, мама игрока «Клипперс» якобы пообещала «дополнительную арендную плату» сверх первоначальной суммы, причитающейся арендодателям, но не сдержала обещание.
Ресторан Thirteen, который Харден открыл в Хьюстоне в январе 2021 года, всего за несколько месяцев до запроса на обмен из «Рокетс», управлялся командой менеджеров, нанятых баскетболистом. Его мать, как утверждается, играла роль в принятии управленческих решений.