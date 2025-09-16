1

Ресторан Хардена в Хьюстоне закрылся из-за просроченной арендной платы на 2,2 млн долларов

Семья Джеймса Хардена оказалась втянута в финансовый спор.

Ранее в этом месяце в Хьюстоне из-за конфликта с арендодателями по поводу арендной платы закрылся ресторан звезды НБА. В объявлении, наклеенном на дверь ресторана, сумма просроченной арендной платы составляла 2,2 миллиона долларов. Всего через несколько недель арендодатели подали иск, в котором также упоминается мать Хардена Монья Эллис.

Согласно сообщению Chron, мама игрока «Клипперс» якобы пообещала «дополнительную арендную плату» сверх первоначальной суммы, причитающейся арендодателям, но не сдержала обещание.

Ресторан Thirteen, который Харден открыл в Хьюстоне в январе 2021 года, всего за несколько месяцев до запроса на обмен из «Рокетс», управлялся командой менеджеров, нанятых баскетболистом. Его мать, как утверждается, играла роль в принятии управленческих решений.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Chron
logoКлипперс
logoДжеймс Харден
происшествия
logoХьюстон
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Выплаты Aspiration по рекламному контракту Кавая Ленарда в период общей неплатежеспособности могут стать основанием для судебного разбирательства и исков к игроку
313 сентября, 17:46
Марк Кьюбан о скандале с «Клипперс»: «Если Балмер действительно вовлечен и не закруглил вопрос вовремя, он полный придурок»
813 сентября, 15:30
«Оклахома», «Денвер» и «Хьюстон» – на вершине рейтинга лучших команд Запада НБА по итогам межсезонья
913 сентября, 14:30
Сооснователь Aspiration: «Контракт Кавая Ленарда содержал 3 страницы обязанностей, не могу точно сказать, что было сделано»
613 сентября, 13:59
Главные новости
Трэй Янг о вражде с нью-йоркскими болельщиками: «На камеру они говорят одно, но в жизни вполне дружелюбны. Не боюсь ходить по городу»
5 минут назад
Бен Симмонс выложил фото с отдыха и отверг слухи о завершении карьеры
11 минут назадФото
Вембаньяма попросил 14-летнего поклонника не называть его «сэр»
22 минуты назад
«Сперс» объявили о продлении контракта с Бисмаком Бийомбо
29 минут назад
Матеуш Понитка отказался от контракта с «Денвером» в 2016 году
38 минут назад
«Никс» и Тосан Эвбуомван договорились о подписании контракта
59 минут назад
«Чикаго» предлагал «Голден Стэйт» обмен Алекса Карузо на Джонатана Кумингу
6сегодня, 04:25
Мама Купера Флэгга установила лимит 180 тысяч долларов на покупку первой машины
6сегодня, 04:15
«Атланта» обменяла Кобе Бафкина в «Бруклин» за денежную компенсацию
4вчера, 21:08
Яннис Адетокумбо во время прямого эфира в своих соцсетях: «Уберите эти гребанные турецкие флаги»
16вчера, 20:50Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Исаак Бонга: «Мелочи вроде подборов приносят победы»
вчера, 20:30
«Миннесота» и Боунс Хайлэнд договорились о контракте
4вчера, 18:48
Марио Чалмерс: «Дюрэнт вряд ли когда-либо перейдет в «Хит» из-за давления, связанного с наследием Леброна»
вчера, 18:33
«Нью-Йорк» пригласили Трея Джемисона и Алексея Леня на просмотр
вчера, 18:18
Журналист Джон Кравчински: «Энтони Эдвардс считает, что ему еще нужно поработать, чтобы достичь уровня Шэя или Дончича»
9вчера, 17:35
Андрей Кириленко о влиянии международных санкций на российский баскетбол: «Этот «волшебный пинок» очень серьезно помог»
10вчера, 17:14
Игроки сборной Германии получат по 30 тысяч евро за «золото» Евробаскета
вчера, 16:45
Товарищеский матч. ЦСКА обыграл «Бешикташ»
вчера, 16:15
Эргин Атаман: «Я верю, что эти игроки скоро принесут трофей Турции»
2вчера, 15:19
Шэмс Чарания: «Куминга откладывает подписание квалификационного предложения в надежде на сделку с «Уорриорз» или «сайн-энд-трейд»
5вчера, 14:57