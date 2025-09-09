Патрик Беверли попросил стримера не сравнивать Ванвлита и Карри: «Стеф – лучший снайпер, сравнивать с ним некого»

Патрик Беверли отдал должное Стефу Карри.

Экс-игрок НБА во время стрима попросил соведущего Неона не искать аналогов разыгрывающему «Уорриорз».

Неон: Хочу быть похожим на Карри.

Беверли: Никто не похож на него, давай сразу проясним это. Вообще никто и рядом не лежал. Никто даже близко не подобрался.

Неон: Все же есть кое-кто.

Беверли: Нельзя никого сравнивать со Стефеном Карри . Он лучший снайпер, когда-либо касавшийся мяча.

Неон: Знаешь, кто делает меня похожим на него? Фред Ванвлит .

Беверли: Нет. Никто не приблизился к Карри.