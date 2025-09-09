Патрик Беверли попросил стримера не сравнивать Ванвлита и Карри: «Стеф – лучший снайпер, сравнивать с ним некого»
Патрик Беверли отдал должное Стефу Карри.
Экс-игрок НБА во время стрима попросил соведущего Неона не искать аналогов разыгрывающему «Уорриорз».
Неон: Хочу быть похожим на Карри.
Беверли: Никто не похож на него, давай сразу проясним это. Вообще никто и рядом не лежал. Никто даже близко не подобрался.
Неон: Все же есть кое-кто.
Беверли: Нельзя никого сравнивать со Стефеном Карри. Он лучший снайпер, когда-либо касавшийся мяча.
Неон: Знаешь, кто делает меня похожим на него? Фред Ванвлит.
Беверли: Нет. Никто не приблизился к Карри.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Fadeaway World
