  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Патрик Беверли попросил стримера не сравнивать Ванвлита и Карри: «Стеф – лучший снайпер, сравнивать с ним некого»
1

Патрик Беверли попросил стримера не сравнивать Ванвлита и Карри: «Стеф – лучший снайпер, сравнивать с ним некого»

Патрик Беверли отдал должное Стефу Карри.

Экс-игрок НБА во время стрима попросил соведущего Неона не искать аналогов разыгрывающему «Уорриорз».

Неон: Хочу быть похожим на Карри.

Беверли: Никто не похож на него, давай сразу проясним это. Вообще никто и рядом не лежал. Никто даже близко не подобрался.

Неон: Все же есть кое-кто.

Беверли: Нельзя никого сравнивать со Стефеном Карри. Он лучший снайпер, когда-либо касавшийся мяча.

Неон: Знаешь, кто делает меня похожим на него? Фред Ванвлит.

Беверли: Нет. Никто не приблизился к Карри.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Fadeaway World
logoПатрик Беверли
logoГолден Стэйт
logoХьюстон
logoНБА
logoФред Ванвлит
logoСтефен Карри
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
🔥 НБА в кризисе из-за аналитики. MLB будто уже предупреждала
321 августа, 08:30Трибуна
Брайан Уиндхорст: «Стеф Карри травмировался после того, как пробежал 3,2 км в 7-м матче с «Хьюстоном»
207 мая, 18:24
Стефен Карри: «Защита «Хьюстона» была одной из самых сложных, с которыми я сталкивался»
105 мая, 11:40
Бадди Хилд спас «Голден Стэйт» в 7-м матче с «Рокетс»
475 мая, 07:50
Главные новости
Вогель, Триано и Хэнди вошли в тренерский штаб «Мэверикс»
8 минут назад
Малик Бизли о новом контракте в НБА: «Скоро я приму решение»
19 минут назад
«Чикаго» подписал Мухамеда Гуйе
29 минут назад
Тренер сборной Израиля Бейт-Халахми о Яннисе: «Самый простой способ остановить его – винтовка M16»
538 минут назад
Шакил О′Нил опубликовал список величайших игроков «Лейкерс», ставящий его на пятое место
243 минуты назад
Миикка Мууринен попал в сферу интересов ведущих университетов США. Заполучить финна хотят Дьюк, Кентукки и Северная Каролина
52 минуты назад
Тони Снелл назвал Джимми Батлера любимым одноклубником: «Он помог обрести уверенность в себе. Прекрасный пример для подражания»
1сегодня, 06:34
Евробаскет-2025. 1/4 финала. Турция встретится с Польшей, Греция сыграет с Литвой
1сегодня, 06:18
«Никс» интересовались Беном Симмонсом, но не предлагали контракт (Кристиан Уинфилд)
1сегодня, 06:11
Леброн Джеймс стал первым игроком НБА, написавшим статью для китайской государственной газеты «Жэньминь жибао»
6сегодня, 06:03
Ко всем новостям
Последние новости
Линас Клейза: «Надеюсь, у Янниса просто будет плохая игра. Это все, на что можно надеяться»
22 минуты назад
Маодо Ло: «Луку Дончича практически невозможно остановить»
вчера, 19:57
Эргин Атаман: «Нам все равно, лучшая ли эта команда в истории Турции. Наша цель – медаль»
1вчера, 18:14
Василие Мицич рассказал, какие клубы интересовались им этим летом
1вчера, 15:34
Франк Ниликина получил травму в предсезонном матче «Партизана»
2вчера, 14:15
Джабари Паркер о Желимире Обрадовиче: «Он напоминает мне моего отца»
2вчера, 14:04
Ален Омич: «Если нужно, я сделаю Дончичу массаж, чтобы он был готов к матчу с Германией»
4вчера, 13:47
Тре Джонсон: «Изучаю игру Кайри и Гарланда – смотрю, как они меняют скорости»
вчера, 13:19
Адем Бона: «Я вырос, играя в футбол, а первые баскетбольные кроссовки мне дал друг»
вчера, 11:27
«Барселона» подтвердила травму Дарио Брисуэлы, баскетболист выбыл на неопределенный срок
вчера, 11:07