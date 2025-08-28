Данило Галлинари: «Всегда надеюсь на возвращение в НБА»

Данило Галлинари прокомментировал планы на конец карьеры.

«Всегда надеюсь на возвращение в НБА. В качестве ветерана, страховки в команде. Не претендуя на много игрового времени, просто в качестве полезного присутствия», – заключил 37-летний итальянcкий форвард.

Галлинари провел 14 сезонов в лиге и в последний раз выходил на площадку НБА в мае 2024 года.