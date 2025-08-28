Данило Галлинари: «Всегда надеюсь на возвращение в НБА»
Данило Галлинари прокомментировал планы на конец карьеры.
«Всегда надеюсь на возвращение в НБА. В качестве ветерана, страховки в команде. Не претендуя на много игрового времени, просто в качестве полезного присутствия», – заключил 37-летний итальянcкий форвард.
Галлинари провел 14 сезонов в лиге и в последний раз выходил на площадку НБА в мае 2024 года.
Кто станет чемпионом Евробаскета-2025?4141 голос
Сербия
Германия
Франция
Литва
Турция
Греция
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети ClutchPoints
