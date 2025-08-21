Обри Доукинс продолжит карьеру в итальянском «Удине»

«Удине» подписал Обри Доукинса.

30-летний американский защитник (198 см) провел прошедший сезон в «Пари НН», набирая 10,2 очка, 3 подбора и 1 передачу за 22,1 минуты в среднем в 22 матчах.

Доукинс приехал в российский чемпионат прошлым летом из черногорского «Студентски центара», а до этого выступал в Турции.

В следующем сезоне защитник будет играть в высшем дивизионе итальянского чемпионата.