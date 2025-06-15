Рокас Йокубайтис останется в «Маккаби Тель-Авив», улучшив контракт
Рокас Йокубайтис обновит контракт с тель-авивским «Маккаби».
Литовский разыгрывающий планирует продолжить играть за «Маккаби Тель-Авив» после подписания нового и улучшенного контракта с израильским клубом.
Годовая зарплата игрока превысит один миллион евро, в контракте не будет опции досрочного расторжения.
По информации инсайдеров, турецкий «Фенербахче» внимательно следит за ситуацией с Йокубайтисом.
Йокубайтис присоединился к «Маккаби» перед сезоном-2024/25. Литовец набирал в Евролиге 12,6 очка, 4,6 передачи, 3,2 подбора и 1,0 перехвата в среднем за матч.
Хьюстон
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Eurohoops
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