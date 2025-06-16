Чемпионат Израиля закончился досрочно до проведения финального матча между «Маккаби Тель-Авив» и «Хапоэлем Иерусалим»
Финал чемпионата Израиля отменен.
«Маккаби Тель-Авив» и «Хапоэль Иерусалим» должны были встретиться в третьем матче серии (1-1).
Лига приняла решение завершить чемпионат досрочно и не выявлять победителя в связи с обстановкой в стране и невозможностью запланировать и провести игру. Клубы согласились с этим решением.
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
Голден Стэйт
Майами
Нью-Йорк
Миннесота
Финикс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети чемпионата Израиля
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости