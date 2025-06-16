Чемпионат Израиля закончился досрочно до проведения финального матча между «Маккаби Тель-Авив» и «Хапоэлем Иерусалим»

Финал чемпионата Израиля отменен.

«Маккаби Тель-Авив » и «Хапоэль Иерусалим » должны были встретиться в третьем матче серии (1-1).

Лига приняла решение завершить чемпионат досрочно и не выявлять победителя в связи с обстановкой в стране и невозможностью запланировать и провести игру. Клубы согласились с этим решением.