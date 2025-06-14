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Агент Димитриса Итудиса: «Тренер в целости и сохранности»

Агент подтвердил, что тренер не пострадал в результате попадания ракеты в дом.

«Тренер в целости и сохранности», – сказал Никос Спанас, представляющий интересы бывшего тренера ЦСКА Димитриса Итудиса.

По информации СМИ, здание, в котором располагается квартира Итудиса в Тель-Авиве, было повреждено после попадании ианской ракеты, однако квартира главного тренера «Хапоэля Тель-Авив» не пострадала.

Сам Итудис находится в отпуске в Греции.

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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Спорт-Экспресс»
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