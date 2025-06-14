Агент Димитриса Итудиса: «Тренер в целости и сохранности»

Агент подтвердил, что тренер не пострадал в результате попадания ракеты в дом.

«Тренер в целости и сохранности», – сказал Никос Спанас, представляющий интересы бывшего тренера ЦСКА Димитриса Итудиса.

По информации СМИ, здание, в котором располагается квартира Итудиса в Тель-Авиве, было повреждено после попадании ианской ракеты, однако квартира главного тренера «Хапоэля Тель-Авив » не пострадала.

Сам Итудис находится в отпуске в Греции.