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Финал чемпионата Израиля отложен из-за обострения конфликта с Ираном

Решающий матч между «Маккаби Тель-Авив» и «Хапоэлем Иерусалим» отложен.

Финал израильской Суперлиги оказался под угрозой из-за обострения конфликта с Ираном, из-за которого пришлось отложить решающую третью игру между «Маккаби Тель-Авив» и «Хапоэлем Иерусалим».

Запланированный на воскресенье матч за титул не состоится из-за проблем с безопасностью и ракетных обстрелов, затронувших центральный Израиль.

Руководство лиги проведет консультации с Командованием тыла, чтобы оценить безопасность возобновления игр. Хотя официальное решение еще не объявлено, источники в лиге подчеркивают, что провести матч в ближайшие дни будет невозможно.

Рассматривается ряд вариантов, включая беспрецедентную возможность объявить и «Маккаби», и «Хапоэль» в качестве чемпионов сезона-2024/25. На данный момент счет в серии – 1-1.

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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: one.co.il
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