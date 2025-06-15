Рик Карлайл: «Маловероятно, что Джарас Уокер сможет сыграть в финальной серии»

Джарас Уокер вряд ли сыграет в финальной серии.

«Ему становится лучше. Он уже ходит без костылей, но немного прихрамывает. Так что маловероятно, что он сможет сыграть в этой серии.

Но ему становится лучше. Было бы здорово, если бы он был доступен, потому что я думаю, что он был бы нам полезен», – сказал главный тренер «Индианы» Рик Карлайл .

Уокер получил травму лодыжки в 6-м матче финала Восточной конференции против «Нью-Йорка». Ожидалось, что он пропустит по крайней мере первые две игры серии.