Рик Карлайл: «Маловероятно, что Джарас Уокер сможет сыграть в финальной серии»
Джарас Уокер вряд ли сыграет в финальной серии.
«Ему становится лучше. Он уже ходит без костылей, но немного прихрамывает. Так что маловероятно, что он сможет сыграть в этой серии.
Но ему становится лучше. Было бы здорово, если бы он был доступен, потому что я думаю, что он был бы нам полезен», – сказал главный тренер «Индианы» Рик Карлайл.
Уокер получил травму лодыжки в 6-м матче финала Восточной конференции против «Нью-Йорка». Ожидалось, что он пропустит по крайней мере первые две игры серии.
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
Голден Стэйт
Майами
Нью-Йорк
Миннесота
Финикс
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт журналиста Тони Иста в соцсети X
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