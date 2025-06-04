Джеймс Харден склоняется к отказу от опции продления контракта на сезон-2025/26
Джеймс Харден, скорее всего, выйдет на рынок свободных агентов.
Звездный разыгрывающий «Клипперс» склоняется к тому, чтобы отклонить опцию игрока и не продлевать контракт на сезон-2025/26 за 36,3 млн долларов, сообщает HoopsHype.
Харден в нынешнем сезоне был выбран в состав участников Матча всех звезд, а также в третью символическую пятерку лиги. 35-летний защитник завершил сезон с показателями 22,8 очка, 5,8 подбора, 8,7 передачи и 1,5 перехвата в среднем за встречу.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: HoopsHype
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