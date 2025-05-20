Стефон Касл, Заккари Рисаше, Джейлен Уэллс, Зак Иди и Алекс Сарр – в 1-й символической пятерке новичков
НБА объявила символические пятерки новичков сезона-2024/25.
В первую пятерку лучших новичков сезона вошли Стефон Касл («Сан-Антонио»), Заккари Рисаше («Атланта»), Джейлен Уэллс, Зак Иди (оба – «Мемфис») и Алекс Сарр («Вашингтон»).
Вторая пятерка: Матас Бузелис («Чикаго»), Карлтон Кэррингтон («Вашингтон»), Донован Клинган («Портленд»), Келел Уэйр («Майами»), Ив Мисси («Новый Орлеан»).
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт пресс-службы НБА в соцсети X
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