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Стефон Касл, Заккари Рисаше, Джейлен Уэллс, Зак Иди и Алекс Сарр – в 1-й символической пятерке новичков

НБА объявила символические пятерки новичков сезона-2024/25.

В первую пятерку лучших новичков сезона вошли Стефон Касл («Сан-Антонио»), Заккари Рисаше («Атланта»), Джейлен Уэллс, Зак Иди (оба – «Мемфис») и Алекс Сарр («Вашингтон»).

Вторая пятерка: Матас Бузелис («Чикаго»), Карлтон Кэррингтон («Вашингтон»), Донован Клинган («Портленд»), Келел Уэйр («Майами»), Ив Мисси («Новый Орлеан»).

Кто станет чемпионом НБА?4127 голосов
ОклахомаОклахома-Сити
МиннесотаМиннесота
ИндианаИндиана
Нью-ЙоркНью-Йорк
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт пресс-службы НБА в соцсети X
logoСтефон Касл
logoАлександр Сарр
logoДонован Клинган
logoЗак Иди
logoМатас Бузелис
logoЗаккари Рисаше
logoИв Мисси
Джейлен Уэллс
logoКелел Уэйр
logoНБА
logoКарлтон Кэррингтон
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