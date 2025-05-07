Стефен Карри не доиграл 1-й матч с «Миннесотой» из-за растяжения подколенного сухожилия
Лидер «Голден Стэйт» получил травму в 1-й игре против «волков».
Карри ушел в раздевалку за 8 минут до конца второй четверти. Несколько раз до этого он хватался за подколенное сухожилие левой ноги.
Клуб объявил, что Карри не вернется в этой игре. На момент его ухода «Голден Стэйт» вел с преимуществом 30:20.
Карри набрал 13 очков, реализовав 5 из 9.
На восстановление после растяжения первой степени обычно требуется около трех недель.
Опубликовал: Филипп Прокофьев
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