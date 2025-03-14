«Лейкерс» подумывают об отчислении Кэма Реддиша и Алексея Леня (Йован Буха)
Инсайдер Йован Буха обозначил двух основных кандидатов на отчисление.
«Кэм Реддиш выпал из ротации после января. Он практически не появлялся даже в «мусорное» время, и «Лейкерс» пытались его обменять. Он не выходил на площадку после неудачного обмена. Он главный кандидат на отчисление прямо сейчас. Выбор между ним и Алексом Ленем, но я думаю, что это будет Кэм.
Команда все еще определяется, что с Ленем. Он очень плохо показал себя в первых матчах, не играл после них. Но провел время с коллективом, изучил схемы, концепции. И ему хотели дать шанс.
Думаю, что он еще поиграет, потому что он единственный настоящий «большой» среди здоровых игроков, но его минуты были ужасны.
Предпочитаю ему Джемисона или Колоко, кто может выйти на площадку в конкретном матче. Дело идет к тому, что Леня отчислят ближе к концу регулярного сезона. Нет никакого смысла оставлять его в ростере», – заключил репортер.
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