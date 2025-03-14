«Лейкерс» подумывают об отчислении Кэма Реддиша и Алексея Леня (Йован Буха)

«Лейкерс» могут начать расчищать состав.

Инсайдер Йован Буха обозначил двух основных кандидатов на отчисление.

«Кэм Реддиш выпал из ротации после января. Он практически не появлялся даже в «мусорное» время, и «Лейкерс » пытались его обменять. Он не выходил на площадку после неудачного обмена. Он главный кандидат на отчисление прямо сейчас. Выбор между ним и Алексом Ленем , но я думаю, что это будет Кэм.

Команда все еще определяется, что с Ленем. Он очень плохо показал себя в первых матчах, не играл после них. Но провел время с коллективом, изучил схемы, концепции. И ему хотели дать шанс.

Думаю, что он еще поиграет, потому что он единственный настоящий «большой» среди здоровых игроков, но его минуты были ужасны.

Предпочитаю ему Джемисона или Колоко , кто может выйти на площадку в конкретном матче. Дело идет к тому, что Леня отчислят ближе к концу регулярного сезона. Нет никакого смысла оставлять его в ростере», – заключил репортер.