Этторе Мессина присел в первом ряду рядом с болельщиком «Црвены Звезды»

Забавный эпизод случился во встрече «Милана» с сербским клубом в Евролиге.

В конце третьей четверти матча скамейка «Милана» получила технический фол за выход на площадку.

Несколько секунд спустя болельщик сербского клуба крикнул Этторе Мессине на итальянском: «Стой за линией!»

Мессина уставился на него, а затем решил последовать совету и сел рядом с болельщиком.

Матч закончился победой «Милана » – 82:80.