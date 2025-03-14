Этторе Мессина присел в первом ряду рядом с болельщиком «Црвены Звезды»
Забавный эпизод случился во встрече «Милана» с сербским клубом в Евролиге.
В конце третьей четверти матча скамейка «Милана» получила технический фол за выход на площадку.
Несколько секунд спустя болельщик сербского клуба крикнул Этторе Мессине на итальянском: «Стой за линией!»
Мессина уставился на него, а затем решил последовать совету и сел рядом с болельщиком.
Матч закончился победой «Милана» – 82:80.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Sportando
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