Правила налога на роскошь в Евролиге вступят в силу в следующем сезоне
Евролига официально объявила о внедрении Стандартов конкурентного баланса (CBS), всеобъемлющего набора правил, призванных улучшить текущие Правила финансовой стабильности и фейр-плей (FSFPR).
Новые меры, которые вступят в силу в сезоне-2025/26, направлены на укрепление финансовой устойчивости, содействие конкурентному балансу, предотвращение ненадлежащих практик и повышение прозрачности среди клубов, одновременно согласовывая цели всех заинтересованных сторон.
Сезон-2025/26 станет начальной фазой процесса постепенного внедрения, который завершится полной реализацией к сезону-2027/28. Основное различие между правилами налога на роскошь для сезона-2025/26 и первоначальным проектом заключается в том, что Высокий уровень зарплаты (HRL) еще не установлен и вступит в силу в сезоне-2027/28.
Однако, начиная с сезона-2027/28, порог HRL будет установлен на уровне 12 миллионов евро.
Между тем, Базовый уровень зарплаты (BRL) для сезона-2025/26 установлен на уровне 8 миллионов евро. Командам, которые преодолеют этот порог, придется платить налог на роскошь.
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