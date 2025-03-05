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Правила налога на роскошь в Евролиге вступят в силу в следующем сезоне

Налог на роскошь в Евролиге вступит в силу с сезона-2025/26.

Евролига официально объявила о внедрении Стандартов конкурентного баланса (CBS), всеобъемлющего набора правил, призванных улучшить текущие Правила финансовой стабильности и фейр-плей (FSFPR).

Новые меры, которые вступят в силу в сезоне-2025/26, направлены на укрепление финансовой устойчивости, содействие конкурентному балансу, предотвращение ненадлежащих практик и повышение прозрачности среди клубов, одновременно согласовывая цели всех заинтересованных сторон.

Сезон-2025/26 станет начальной фазой процесса постепенного внедрения, который завершится полной реализацией к сезону-2027/28. Основное различие между правилами налога на роскошь для сезона-2025/26 и первоначальным проектом заключается в том, что Высокий уровень зарплаты (HRL) еще не установлен и вступит в силу в сезоне-2027/28.

Однако, начиная с сезона-2027/28, порог HRL будет установлен на уровне 12 миллионов евро.

Между тем, Базовый уровень зарплаты (BRL) для сезона-2025/26 установлен на уровне 8 миллионов евро. Командам, которые преодолеют этот порог, придется платить налог на роскошь.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Евролиги
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