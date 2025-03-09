Андрей Ведищев: «Некоторые наши игроки захотели стать героями»

Андрей Ведищев раскритиковал команду после поражения от «Зенита» (89:92).

«Мы очень хорошо начали, но во 2-й и 3-й четверти сбились на индивидуальную игру. Некоторые наши игроки захотели стать героями, мы перестали действовать умно, атаковать согласно нашему плану и защищаться перестали тоже. «Зенит» за две четверти забил нам 61 очко, Дуэйн Бэйкон, который в первой половине не набрал ни одного очка, в итоге набрал 21.

Да, в конце у соперника был бросок на удачу, такие в баскетболе время от времени забивают. Но главной причиной поражения я назову то, что мы перестали следовать нашему плану на игру. У «Зенита», как у любой команды, есть игроки, которые защищаются хуже. Атаковать надо именно через них. А мы в концовке в двух атаках подряд при пяти командных фолах у соперника делали контест-шоты через самых лучших защитников», – заключил главный тренер краснодарского клуба.

«Локо» не сумел выиграть сезонную серию у «Зенита», завершив ее с результатом 2-2.