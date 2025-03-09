Чемпионат Греции. «Олимпиакос» – «Колоссос», «Панатинаикос» встретится с «Панионисом»

Сегодня пройдут два матча в рамках регулярного чемпионата греческой лиги.

«Олимпиакос » примет «Колоссос». «Панатинаикос» встретится с «Панионисом». Чемпионат Греции Регулярный чемпионат Положение команд: Панатинаикос – 18-0, Олимпиакос – 17-2, АЕК – 12-8, Кардицас – 10-9, Паниониос – 8-10, ПАОК – 9-11, Промитеас – 9-11, Перистери – 7-12, Лаврион – 6-11, Арис – 7-12, Колоссос – 5-13, Марусси – 5-14. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.