Чемпионат Греции. «Олимпиакос» – «Колоссос», «Панатинаикос» встретится с «Панионисом»
Сегодня пройдут два матча в рамках регулярного чемпионата греческой лиги.
«Олимпиакос» примет «Колоссос». «Панатинаикос» встретится с «Панионисом».
Чемпионат Греции
Регулярный чемпионат
Положение команд: Панатинаикос – 18-0, Олимпиакос – 17-2, АЕК – 12-8, Кардицас – 10-9, Паниониос – 8-10, ПАОК – 9-11, Промитеас – 9-11, Перистери – 7-12, Лаврион – 6-11, Арис – 7-12, Колоссос – 5-13, Марусси – 5-14.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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