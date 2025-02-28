Кэм Томас вернется в состав «Нетс» в матче с «Блэйзерс» в пятницу

Кэм Томас восстановился от травмы.

Защитник вернется в состав «Бруклина » в матче с «Портлендом» в пятницу.

В 19 встречах сезона Томас набирает 24,7 очка, 3,6 подбора и 3,4 передачи в среднем за игру.

В конце ноября Кэм повредил мышцу задней поверхности бедра, после которой вернулся на несколько матчей в 2025 году, а затем снова оказался в лазарете.