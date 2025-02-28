Кэм Томас вернется в состав «Нетс» в матче с «Блэйзерс» в пятницу
Кэм Томас восстановился от травмы.
Защитник вернется в состав «Бруклина» в матче с «Портлендом» в пятницу.
В 19 встречах сезона Томас набирает 24,7 очка, 3,6 подбора и 3,4 передачи в среднем за игру.
В конце ноября Кэм повредил мышцу задней поверхности бедра, после которой вернулся на несколько матчей в 2025 году, а затем снова оказался в лазарете.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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