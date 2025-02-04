«Атланта» и «Голден Стэйт» проявляют интерес к обмену Пола Джорджа

Пол Джордж вызывает интерес у нескольких клубов.

«Филадельфия » неудачно начала чемпионат из-за постоянных травм ведущих игроков и может не попасть в плей-ин. Менеджмент команды продолжает определяться с планами на остаток сезона.

«Сиксерс» не намереваются отдавать Пола Джорджа , однако несколько клубов, желающих добиться успеха в плей-офф, интересуются возможностью заполучить его.

«Голден Стэйт », по сообщению инсайдеров Шэмса Чарании и Энтони Слэйтера, интересуется всеми серьезными баскеболистами, способными помочь Стефу Карри в очередном походе за титулом. Форвард входит в их число.

По информации репортера Кита Помпи, с «Сиксерс» также связывалась «Атланта », которая в данный момент находится в зоне плей-ин с результатом 23-27.