«Атланта» и «Голден Стэйт» проявляют интерес к обмену Пола Джорджа
Пол Джордж вызывает интерес у нескольких клубов.
«Филадельфия» неудачно начала чемпионат из-за постоянных травм ведущих игроков и может не попасть в плей-ин. Менеджмент команды продолжает определяться с планами на остаток сезона.
«Сиксерс» не намереваются отдавать Пола Джорджа, однако несколько клубов, желающих добиться успеха в плей-офф, интересуются возможностью заполучить его.
«Голден Стэйт», по сообщению инсайдеров Шэмса Чарании и Энтони Слэйтера, интересуется всеми серьезными баскеболистами, способными помочь Стефу Карри в очередном походе за титулом. Форвард входит в их число.
По информации репортера Кита Помпи, с «Сиксерс» также связывалась «Атланта», которая в данный момент находится в зоне плей-ин с результатом 23-27.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Philadelphia Inquirer
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