Кевин Дюрэнт – Гэри Пэйтону: «Когда ты был моего возраста, ты был восьмым на скамейке запасных»
В сети появилось видео трэштока между Кевином Дюрэнтом и Гэри Пэйтоном.
Звездный форвард «Финикса» и наблюдавший за игрой в Сан-Франциско из первых рядов Гэри Пэйтон устроили трэшток в паузе матча.
Дюрэнт: «Ты находишься на этом уровне, а я под потолком».
Пэйтон: «Я на крыше».
Дюрэнт: «Когда ты был моего возраста, ты был восьмым на скамейке запасных».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт CardsCanyon в соцсети X
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