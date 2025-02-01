Кевин Дюрэнт – Гэри Пэйтону: «Когда ты был моего возраста, ты был восьмым на скамейке запасных»

В сети появилось видео трэштока между Кевином Дюрэнтом и Гэри Пэйтоном.

Звездный форвард «Финикса » и наблюдавший за игрой в Сан-Франциско из первых рядов Гэри Пэйтон устроили трэшток в паузе матча.

Дюрэнт : «Ты находишься на этом уровне, а я под потолком».

Пэйтон: «Я на крыше».

Дюрэнт: «Когда ты был моего возраста, ты был восьмым на скамейке запасных».