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Дэнни Грин: «Если бы у Кевина Дюрэнта был другой менталитет, он стал бы лучшим в истории»

Дэнни Грин считает, что Кевин Дюрэнт мог стать величайшим игроком в истории.

«Откровенно говоря, он мог стать лучшим игроком в истории баскетбола, если бы захотел. Дело в том, что люди сомневаются в его лидерских качествах. И причина в том, как он выиграл чемпионат и куда он перешел, чтобы добиться победы. Если бы он завоевал эти титулы в «Оклахоме» и получил несколько наград MVP, ситуация была бы совсем другой.

Я думаю, он никогда не был известен как лидер. Если бы у него был другой менталитет, он стал бы лучшим в истории баскетбола, безусловно, потому что он самый талантливый. То, как он двигается, как бросает, защищается, делает его уникальным.

Нет никого, кто бы забрасывал так легко, как он. Аллен Айверсон был отличным скорером, Кармело Энтони был отличным скорером. Все эти парни – отличные скореры, но когда бросает Дюрэнт, это выглядит очень легко, потому что это очень легко для него», – сказал трехкратный чемпион НБА.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Run It Back в соцести X
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