Брайан Уиндхорст: «Лу Дорт неприкосновенен из-за того, что он проделывает с игроками типа Донована Митчелла»

Брайан Уиндхорст прокомментировал поражение «Кливленда».

«Я хвалил Донована Митчелла за то, что он позволяет игрокам вокруг себя расти, но в этом матче он не справился с ролью лидера, в чем признался сам.

Лу Дорт устраивал ему пыточную камеру, еще когда Митчелл играл в «Юте».

Когда летом «Оклахома» выменяла Алекса Карузо , некоторые эксперты и специалисты в лиге, включая меня, считали, что Дорт может быть доступен на трансферном рынке. О нет! Он абсолютно неприкасаемый из-за того, что может проделывать с игроками типа Донована Митчелла», – заключил Уиндхорст.