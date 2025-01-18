Брайан Уиндхорст: «Лу Дорт неприкосновенен из-за того, что он проделывает с игроками типа Донована Митчелла»
Брайан Уиндхорст прокомментировал поражение «Кливленда».
«Я хвалил Донована Митчелла за то, что он позволяет игрокам вокруг себя расти, но в этом матче он не справился с ролью лидера, в чем признался сам.
Лу Дорт устраивал ему пыточную камеру, еще когда Митчелл играл в «Юте».
Когда летом «Оклахома» выменяла Алекса Карузо, некоторые эксперты и специалисты в лиге, включая меня, считали, что Дорт может быть доступен на трансферном рынке. О нет! Он абсолютно неприкасаемый из-за того, что может проделывать с игроками типа Донована Митчелла», – заключил Уиндхорст.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: NBA on ESPN в сети X
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