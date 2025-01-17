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Владислав Емченко: «В последние годы наши матчи с ЦСКА очень интересные и захватывающие»

Владислав Емченко поделился ожиданиями от матча с ЦСКА в Единой лиге ВТБ.

«Круто, что снова играем матч недели в Единой лиге. Два раза встречались с ЦСКА в этом сезоне, обе встречи были очень трудные. Первая игра осталась за армейцами в напряженной концовке, вторую забрали мы. Тоже в напряженной концовке. И вообще в последние годы наши матчи с ЦСКА очень интересные, захватывающие: битва идет до самого конца, и очень часто все решается в последних владениях.

В последних матчах мы показываем стабильный, довольно хороший баскетбол. Надеюсь, дальше продолжим играть лучше и лучше.

Конечно, в матче против такой команды, как ЦСКА, необходимо максимально уменьшить количество ошибок и помарок. Там собраны опытные игроки, которые будут стараться наказать нас за наши недочеты. В плане отрывов, легких очков. Так что необходимо держать концентрацию все 40 минут и играть в свой баскетбол», – сказал защитник «Локомотива-Кубань».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Матч ТВ
Владислав Емченко
logoЦСКА
logoЕдиная лига ВТБ
logoЛокомотив-Кубань
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