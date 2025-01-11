Владислав Емченко: «Саня Гудумак провел хороший матч, его можно развести на пиццу»

Владислав Емченко отметил игру Александра Гудумака в матче против «Зенита».

— Приятно обыгрывать таких топовых соперников, тем более в гостях, в матче недели. Рад и горжусь нашей командой. До игры говорил, что провели работу над ошибками после поражения с «Пармой» — сегодня мы выглядели совсем по‑другому. И в защите, и в нападении. Важно было остановить лидеров «Зенита », не дать им двигать мяч и почувствовать игру. Мы убежали в быстрый отрыв, нашли открытые атаки, реализовали их и почувствовали игру.

Тем не менее в первой половине встречи в целом игра была равная, пусть мы и отправились на перерыв с разницей в 5–6 очков. А в третьей четверти вышли, сразу дали заряд энергии в игре и сразу увеличили разницу в счете. В конце третьей — начале четвертой четверти было видно, что соперник хоть и не бросил играть, но играл уже не с такой высокой самоотдачей. Но и мы тоже чуть расслабились: как будто уже победа, доигрываем. Ну и «Зенит» после этого раз забил, два забил, три — уже разница сократилась. Но я рад, что мы додержали концентрацию и довели дело до конца.

— «Локомотив‑Кубань» сегодня набрал более ста очков. Ты говорил, что обычно после стольника в команде едят пиццу. Так будет и на этот раз?

— Ой, мы что‑то уже давно не покупаем пиццу. Не знаю, почему так вышло. Даже на дни рождения в последнее время не покупали. Хотя, думаю, надо бы. Но вообще, у нас многие пиццу не едят. Пиццу в команде больше любят американцы, тренерский и медицинский штабы. Не знаю, кто забил сотое очко, но наш новичок Саня Гудумак сразу влился в игру, хороший матч провел. Так что его тоже можно развести на пиццу. В общем, посмотрим, — сказал защитник «Локомотива-Кубань».

Краснодарский «Локомотив-Кубань » на выезде переиграл санкт-петербургский «Зенит» со счетом 117:98.