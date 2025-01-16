Дрэймонд Грин ведет переговоры с несколькими телеканалами
Дрэймонд Грин может заключить контракт с одним из телеканалов.
Форвард «Голден Стэйт» провел предварительные переговоры с одним или несколькими медиапартнерами НБА, сообщает Front Office Sports.
Грин ранее работал с TNT, которые потеряют свои медиаправа после текущего сезона. Грин может присоединиться к команде Inside The NBA, когда они перейдут на ESPN.
Джош Пайетт, агент Грина в WME Sports, подтвердил, что несколько медиапартнеров НБА проявляют интерес к его клиенту.
«Он рассматривает медиа как большую часть своего будущего и радуется возможностям, которые у него есть», — сказал Пайетт.
В настоящее время Грин ведет подкаст вместе с бывшим игроком НБА Бэроном Дэвисом.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Front Office Sports
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