Дрэймонд Грин ведет переговоры с несколькими телеканалами

Дрэймонд Грин может заключить контракт с одним из телеканалов.

Форвард «Голден Стэйт» провел предварительные переговоры с одним или несколькими медиапартнерами НБА, сообщает Front Office Sports.

Грин ранее работал с TNT, которые потеряют свои медиаправа после текущего сезона. Грин может присоединиться к команде Inside The NBA, когда они перейдут на ESPN.

Джош Пайетт, агент Грина в WME Sports, подтвердил, что несколько медиапартнеров НБА проявляют интерес к его клиенту.

«Он рассматривает медиа как большую часть своего будущего и радуется возможностям, которые у него есть», — сказал Пайетт.

В настоящее время Грин ведет подкаст вместе с бывшим игроком НБА Бэроном Дэвисом.