«Уверен в команде и уверен в себе». Крис Миддлтон считает перевод на скамейку запасных временнным
Крис Миддлтон считает, что перевод на скамейку запасных носит временный характер.
«Просто было сказано, что, учитывая мое ограничение по минутам и то, как происходит ротация, вероятно, мне лучше выходить со скамейки запасных, чтобы играть больше значимых минут.
Я знаю, какой я игрок. Просто на данный момент мне нужно выходить со скамейки запасных. Ничего не поделаешь. Но я уверен в этой команде, я уверен в себе, и это роль, которую я должен играть на данный момент», – сказал форвард «Милуоки».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Milwaukee Journal-Sentinel
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем