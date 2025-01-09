«Уверен в команде и уверен в себе». Крис Миддлтон считает перевод на скамейку запасных временнным

Крис Миддлтон считает, что перевод на скамейку запасных носит временный характер.

«Просто было сказано, что, учитывая мое ограничение по минутам и то, как происходит ротация, вероятно, мне лучше выходить со скамейки запасных, чтобы играть больше значимых минут.

Я знаю, какой я игрок. Просто на данный момент мне нужно выходить со скамейки запасных. Ничего не поделаешь. Но я уверен в этой команде, я уверен в себе, и это роль, которую я должен играть на данный момент», – сказал форвард «Милуоки ».