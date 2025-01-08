«Бакс» решили выпускать Криса Миддлтона со скамейки

«Бакс» вносят изменения в стартовую пятерку.

Форвард Крис Миддлтон теряет место в старте «Милуоки » и будет выходить со скамейки. Изменения вступят в силу в сегодняшнем матче с «Сан-Антонио ».

Миддлтон пропустил начало сезона после операций на голеностопах. После возвращения он принял участие в 12 матчах, 7 из которых начинал в основе.

Сейчас Крис возвращается после тендинита голеностопного сустава. Главный тренер «Бакс» Док Риверс хочет сохранить стабильность основной пятерки и оставить в ней Торина Принса .