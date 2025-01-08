«Бакс» решили выпускать Криса Миддлтона со скамейки
«Бакс» вносят изменения в стартовую пятерку.
Форвард Крис Миддлтон теряет место в старте «Милуоки» и будет выходить со скамейки. Изменения вступят в силу в сегодняшнем матче с «Сан-Антонио».
Миддлтон пропустил начало сезона после операций на голеностопах. После возвращения он принял участие в 12 матчах, 7 из которых начинал в основе.
Сейчас Крис возвращается после тендинита голеностопного сустава. Главный тренер «Бакс» Док Риверс хочет сохранить стабильность основной пятерки и оставить в ней Торина Принса.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Криса Хэйнса
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