Джефф Тиг: «Уорриорз» пора менять курс и взрывать нынешний состав. Все началось с Клэя, теперь время Дрэймонда»

Джефф Тиг призвал «Голден Стэйт» к капитальной перестройке состава.

«Уорриорз» пора менять курс и взрывать нынешний состав. Все началось с Клэя, теперь время Дрэймонда.

Мне нравится Грин , но им пора обновляться, они ничего не выиграют в нынешнем виде. Если только они не собираются совершить какую-то мощную сделку и получить еще одну суперзвезду или что-то в этом роде. Если они не могут это осуществить, то лучше задействовать молодежь.

Им следует спросить Стефа , хочет ли он быть частью перестройки, потому что он клубная легенда. Дрэймонда тоже этого заслуживает, в принципе, они должны узнать о его пожеланиях. Я уверен, что он скажет: «Хочу бороться за что-то». Он может уйти куда угодно, в «Лейкерс» или куда-то еще, но на данный момент у «Голден Стэйт » все выглядит не очень хорошо», – считает бывший игрок НБА .