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Джефф Тиг: «Уорриорз» пора менять курс и взрывать нынешний состав. Все началось с Клэя, теперь время Дрэймонда»

Джефф Тиг призвал «Голден Стэйт» к капитальной перестройке состава.

«Уорриорз» пора менять курс и взрывать нынешний состав. Все началось с Клэя, теперь время Дрэймонда. 

Мне нравится Грин, но им пора обновляться, они ничего не выиграют в нынешнем виде. Если только они не собираются совершить какую-то мощную сделку и получить еще одну суперзвезду или что-то в этом роде. Если они не могут это осуществить, то лучше задействовать молодежь.

Им следует спросить Стефа, хочет ли он быть частью перестройки, потому что он клубная легенда. Дрэймонда тоже этого заслуживает, в принципе, они должны узнать о его пожеланиях. Я уверен, что он скажет: «Хочу бороться за что-то». Он может уйти куда угодно, в «Лейкерс» или куда-то еще, но на данный момент у «Голден Стэйт» все выглядит не очень хорошо», – считает бывший игрок НБА.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
logoДрэймонд Грин
logoСтефен Карри
logoГолден Стэйт
logoДжефф Тиг
logoНБА
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