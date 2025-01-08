Стеф Карри признался, что испытывает тревогу перед матчами, которая вызвана высокими ожиданиями от его игры

Стеф Карри сделал неожиданное признание.

Лидер «Голден Стэйт » рассказал, что испытывает тревогу перед матчами. По словам 36-летнего баскетболиста, она вызвана высокими ожиданиями от его игры.

«О, я точно испытываю беспокойство. Во многом это заложено ожиданиями, которые я установил, и тем уровнем, на котором я хочу играть. Это ваши собственные ожидания и понимание того, что такое хорошая игра. Это здоровая неуверенность на фоне того, что вам приходится доказывать себя каждый вечер, что само по себе классно. Это мотивирует», – заявил Карри .

2-кратный MVP НБА является лидером в истории лиги по количеству точных дальних бросков.