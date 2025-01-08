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Стеф Карри признался, что испытывает тревогу перед матчами, которая вызвана высокими ожиданиями от его игры

Стеф Карри сделал неожиданное признание.

Лидер «Голден Стэйт» рассказал, что испытывает тревогу перед матчами. По словам 36-летнего баскетболиста, она вызвана высокими ожиданиями от его игры.

«О, я точно испытываю беспокойство. Во многом это заложено ожиданиями, которые я установил, и тем уровнем, на котором я хочу играть. Это ваши собственные ожидания и понимание того, что такое хорошая игра. Это здоровая неуверенность на фоне того, что вам приходится доказывать себя каждый вечер, что само по себе классно. Это мотивирует», – заявил Карри.

2-кратный MVP НБА является лидером в истории лиги по количеству точных дальних бросков.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
logoГолден Стэйт
logoСтефен Карри
logoНБА
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