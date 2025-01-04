«Голден Стэйт» не хочет включать Эндрю Уиггинса в возможный обмен Джимми Батлера

«Голден Стэйт» не хочет расставаться с Эндрю Уиггинсом.

У «Уорриорз» есть серьезные сомнения по поводу включения форварда Эндрю Уиггинса в возможную сделку по Джимми Батлеру («Майами »), сообщает The Athletic.

Чтобы приблизиться к «Хит» по сумме зарплат в сделке, «Уорриорз», скорее всего, придется включить в нее Уиггинса.

В четверг инсайдер ESPN Шэмс Чарания сообщил, что Батлер обратился к «Майами» с просьбой об обмене, не настаивая на предпочитаемом направлении. В пятницу «Майами» отстранил Батлера на семь матчей. «Голден Стэйт » называют одним из претендентов на Батлера.