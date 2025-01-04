Шэмс Чарания: «Майами» постарается обменять Джимми Батлера как можно скорее»
«Хит» намерен обменять Джимми Батлера как можно скорее.
«Ситуация вокруг «Хит» и Джимми Батлером стала неуправляемой. Сейчас цель — как можно скорее обменять Батлера. И мне сказали, что в пятницу «Хит» общались с командами по поводу обмена Батлера», — сообщил Чарания.
В пятницу «Майами» отстранил Батлера на семь матчей. Профсоюз игроков НБА подал жалобу от имени Батлера, чтобы оспорить отстранение.
Ранее ходили слухи, что «Финикс», «Голден Стэйт», «Хьюстон» и «Даллас» могут стать потенциальными претендентами на Батлера.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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