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Шэмс Чарания: «Майами» постарается обменять Джимми Батлера как можно скорее»

«Хит» намерен обменять Джимми Батлера как можно скорее.

«Ситуация вокруг «Хит» и Джимми Батлером стала неуправляемой. Сейчас цель — как можно скорее обменять Батлера. И мне сказали, что в пятницу «Хит» общались с командами по поводу обмена Батлера», — сообщил Чарания.

В пятницу «Майами» отстранил Батлера на семь матчей. Профсоюз игроков НБА подал жалобу от имени Батлера, чтобы оспорить отстранение.

Ранее ходили слухи, что «Финикс», «Голден Стэйт», «Хьюстон» и «Даллас» могут стать потенциальными претендентами на Батлера.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница инсайдера ESPN Шэмса Чарании в соцсети X
logoДжимми Батлер
logoНБА
Шэмс Чарания
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