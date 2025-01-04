Профсоюз игроков оспорит отстранение Джимми Батлера на 7 матчей

Профсоюз игроков оспорит отстранение Джимми Батлера.

Профсоюз игроков НБА заявил, что намерен подать жалобу, чтобы оспорить отстранение форварда «Майами » Джимми Батлера . Однако процесс рассмотрения жалобы занимает много времени и, скорее всего, не помешает отстранению игрока, отмечает инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

«Майами» отстранил Джимми Батлера на семь матчей за «многочисленные случаи поведения, наносящего ущерб команде».

«Своими действиями и заявлениями он показал, что больше не хочет быть частью этой команды. Джимми Батлер и его представитель дали понять, что хотят обмена, поэтому мы выслушаем предложения», – говорится в сообщении клуба.