Шакил О′Нил: «С Пэтом Райли нельзя препираться. Если Джимми Батлер хочет обмена, его обязательно обменяют»

Шакил О′Нил заявил, что Пэт Райли определенно обменяет Джимми Батлера.

«Я знаю по личному опыту, что с Пэтом Райли нельзя препираться. Если Джимми хочет обмена, его обязательно обменяют.

Я не знаю о его контракте. Я не хочу говорить о контрактах. Пэт Райли там всем заправляет, он и Микки Арисон. Если Джимми хочет, чтобы его обменяли, и он публично сказал, что он там не счастлив, Пэт Райли определенно удовлетворит его просьбу», – сказал эксперт TNT.

Сегодня «Майами » отстранил Батлера на семь матчей и объявил,что рассмотрит предложения по обмену форварда.