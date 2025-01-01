«Многие команды не набрали бы 100 очков». Айзейя Томас считает, что его «Пистонс» доминировали бы в сегодняшней НБА
Айзейя Томас объяснил, почему его «Пистонс» доминировали бы в современной НБА.
«Многие команды не набрали бы 100 очков против, я вас уверяю.
Если ваша цель — бросить 50 трехочковых против нас, вы смажете 40 из них. И те 40, которые вы смажете – это наши быстрые отрывы, это все равно что потери», – сказал двукратный чемпион НБА.
Томас помог «Детройту» завоевать два чемпионский титула (1989, 1990).
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Come And Talk 2 Me
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