«Многие команды не набрали бы 100 очков». Айзейя Томас считает, что его «Пистонс» доминировали бы в сегодняшней НБА

Айзейя Томас объяснил, почему его «Пистонс» доминировали бы в современной НБА.

«Многие команды не набрали бы 100 очков против, я вас уверяю.

Если ваша цель — бросить 50 трехочковых против нас, вы смажете 40 из них. И те 40, которые вы смажете – это наши быстрые отрывы, это все равно что потери», – сказал двукратный чемпион НБА .

Томас помог «Детройту » завоевать два чемпионский титула (1989, 1990).