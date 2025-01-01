Айзейя Томас: «Яннис Адетокумбо не слушает всю эту чушь о 10 трехочковых и использует свою сильную сторону»
Томасу нравится, что Адетокумбо доминирует в лиге, помешанной на трехочковых.
«Яннис достаточно умен, чтобы использовать свою сильную сторону, и именно поэтому он доминирует. Вот почему он доминирует. Он не слушает всю эту чушь о том, что ему нужно бросать по 10 трехочковых за матч, потому что он выше своих соперников.
Он использует свою сильную сторону, а его сила в том, что он выше тебя, он больше тебя, и чем ближе он подходит к кольцу, тем лучше для него. В этом его сила», – сказал двукратный чемпион НБА Айзейя Томас.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Basketball Network
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