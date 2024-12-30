35 очков и 7 передач от Гилджес-Александера помогли «Оклахоме» крупно выиграть у «Мемфиса»

Шэй Гилджес-Александер стал самым результативным игроком матча с «Гризлис».

Защитник «Тандер» записал на свой счет 35 очков, 6 подборов, 7 передач, 1 перехват и 4 блок-шота.

За 28 минут канадец реализовал 14 из 19 с игры и 6 из 6 с линии.