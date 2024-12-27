Фото
0

«Промитеас» подписал Джордана Дэвиса и Сотириса Икономопулоса

«Промитеас» укрепил состав к плей-ин Лиги чемпионов.

К греческому клубу присоединились Джордан Дэвис и Сотирис Икономопулос.

Дэвис (27 лет, 188 см) провел несколько лет в Испании, выступая за «Манресу», «Мурсию» и «Бреоган» – в нынешнем розыгрыше национального чемпионата. На счету защитника 5,6 очка, 2,6 подбора и 1,1 перехвата за 15,4 минуты в среднем в текущем сезоне.

Икономопулос (21 год, 191 см) является выпускником школы «Олимпиакоса» и выступал во втором дивизионе чемпионата Греции после выхода из молодежной программы клуба.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт «Промитеаса»
logoБреоган
переходы
Джордан Дэвис
Лига чемпионов
logoПромитеас
logoчемпионат Греции
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Американский центровой Деван Эрнандес перешел в «Промитеас»
7 октября, 13:37Фото
АЕК объявил о переходе экс-игрока НБА Рэйкуана Грэя
123 сентября, 11:34
«Промитеас» официально сообщил о подписании Джордона Варнадо
19 сентября, 09:56Фото
Рекомендуем
Главные новости
«Кливленд» отжигает, а «Уорриорз» не могут побеждать». Кирк Голдсберри обновил график эффективности клубов НБА
21 минуту назадФото
«Детройт» повторил свой показатель побед всего прошлого сезона за 31 матч
130 минут назад
«Игра диктует необходимые решения». Том Тибодо рассказал о защите Ануноби против Вембаньямы
1сегодня, 13:30Фото
Премьер-лига. Женщины. «Ника» примет курское «Динамо»
сегодня, 12:28
Евролига. «Бавария» – «Панатинаикос», «Баскония» встретится с «Парижем» и другие матчи
2сегодня, 12:24
Бобби Маркс о Леброне и Карри: «Не могу представить настоящее соперничество без неприязни. Эти же испытывают симпатию друг к другу»
12сегодня, 11:12
Сергей Елевич об Алексее Шведе: «Надо опуститься с небес на землю и пойти на уступки по контракту»
2сегодня, 10:45
Ухов, Мартин, Найт, Кливленд и Сэндерс – в символической пятерке недели Лиги ВТБ
2сегодня, 10:05
Джимми Батлер разочаровался в «Хит», когда клуб не стал предлагать ему продление контракта на 113 млн долларов (Бэрри Джексон)
18сегодня, 09:42
«Атланта» вырвала победу у «Чикаго». «Хоукс» организовали рывок 23:2 и набрали 50 очков в 4-й четверти
6сегодня, 09:21
Ко всем новостям
Последние новости
Светислав Пешич заявил, что слова о выборе сербской сборной Андреем Стояковичем относились к Тристану Вукчевичу
сегодня, 13:44
Макколлум, Радзявичюс, Сельяс, Олстон и Камагате – в символической пятерке группового этапа Лиги чемпионов
сегодня, 13:06Фото
ACB. «Ховентуд» – «Форса Льейда», «Гран-Канария» против «Валенсии»
сегодня, 12:18
Лука Шаманич близок к переходу в «Басконию»
сегодня, 11:52
Чемпионат Франции. «Шоле» – «Ле-Ман», «Бурк» встретится с «Сен-Кантеном» и другие матчи
сегодня, 10:50
Адриатическая лига. «Сплит» – «Морнар Бар», «Цибона» сыграет с «Борацем»
сегодня, 10:41
Трэй Янг о камбэке в матче с «Буллс»: «У «Чикаго» вообще все залетало, так что была мысль, что все еще можно поменять»
4сегодня, 10:15
Паскаль Сиакам о проблемах «Пэйсерс» на подборе: «Этим должна заниматься вся пятерка, а не только Тернер при моей помощи»
сегодня, 08:49
Оби Топпин получил травму голеностопа в матче с «Оклахомой»
сегодня, 05:06
Чемпионат Франции. «Страсбур» проиграл «Нантеру»
вчера, 21:02
Рекомендуем