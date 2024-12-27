«Промитеас» подписал Джордана Дэвиса и Сотириса Икономопулоса
«Промитеас» укрепил состав к плей-ин Лиги чемпионов.
К греческому клубу присоединились Джордан Дэвис и Сотирис Икономопулос.
Дэвис (27 лет, 188 см) провел несколько лет в Испании, выступая за «Манресу», «Мурсию» и «Бреоган» – в нынешнем розыгрыше национального чемпионата. На счету защитника 5,6 очка, 2,6 подбора и 1,1 перехвата за 15,4 минуты в среднем в текущем сезоне.
Икономопулос (21 год, 191 см) является выпускником школы «Олимпиакоса» и выступал во втором дивизионе чемпионата Греции после выхода из молодежной программы клуба.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт «Промитеаса»
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