Джон Холлинджер: «Вся «проблема» трехочковых заключается в переносе бросков с 6 на 6,7 метра и никак не влияет на зрителя»

Джон Холлинджер не понимает сути претензий к нынешней игре.

«Люди серьезно обеспокоены рейтингами на ТВ, хотя лига уже подписала соглашение на 11 лет. О нет! Джеф Безос потеряет немного денег!

Основной мотив последних вбросов заключается в том, что лига теряет популярность из-за того, откуда люди бросают.

Последний рост количества трехочковых – это просто очередной виток эволюции, заключающейся в замене бросков с 6 метров на 6,7 метра. Это вообще никак не влияет на зрительский опыт.

Недавно Тайлер Хирро рассказал, как избавился от дальних 2-очковых и заменил их бросками из-за дуги. Теперь он делает 4,8 попытки вместо 3,7 и собирается поехать на Матч всех звезд. Эта же история повторяется по всей лиге, особенно среди молодых игроков. Зак Лавин недавно помог победить «Бостон» за счет трехочковых, которые еще недавно были бы дальними «двушками».

Броски из-под кольца и данки никто не трогает. Сверху ставят 4,7 раза в среднем за игру, эта цифра была неизменной последние 2 сезона. Это кажется неочевидным, но большое количество «трешек» открывает пространство для большего количества данков.

Изменения в структуре бросков просто превращают талантливых игроков с сомнительной ценностью в куда более опасные версии самих себя», – заключил обозреватель The Athletic.