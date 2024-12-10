Джейсон Кидд: «Стоктона не упоминают в числе пяти лучших разыгрывающих, но он должен быть в Топ-2»
Отвечая на вопрос о Крисе Поле, который потеснил его со 2-го места по количеству передач в истории НБА, главный тренер «Мэверикс» вспомнил о возглавляющем этот рейтинг с большим отрывом экс-игроке «Джаз».
«К сожалению, я не провел в лиге достаточно времени, чтобы настичь Джона Стоктона. Но его показатель действительно впечатляет, если посмотреть не только на передачи, но еще и на перехваты. Стоктона не упоминают в числе пяти лучших разыгрывающих, но вообще-то он всегда должен быть в Топ-2 за все то, чего достиг.
Не знаю, кто будет следующим из тех, кому удастся превзойти меня, но рекорды для того и созданы, чтобы их обновлять. Кто-то настигнет и Криса в один прекрасный день, но я не уверен, что Стоктона потеснят с его первого места», – заявил Кидд.
Джон Стоктон за карьеру отдал 15 806 результативных передач. У Кидда 12 091 передача, Пол превзошел его показатель в воскресенье.
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