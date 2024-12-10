  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Джейсон Кидд: «Стоктона не упоминают в числе пяти лучших разыгрывающих, но он должен быть в Топ-2»
6

Джейсон Кидд: «Стоктона не упоминают в числе пяти лучших разыгрывающих, но он должен быть в Топ-2»

Джейсон Кидд отдал должное Джону Стоктону.

Отвечая на вопрос о Крисе Поле, который потеснил его со 2-го места по количеству передач в истории НБА, главный тренер «Мэверикс» вспомнил о возглавляющем этот рейтинг с большим отрывом экс-игроке «Джаз».

«К сожалению, я не провел в лиге достаточно времени, чтобы настичь Джона Стоктона. Но его показатель действительно впечатляет, если посмотреть не только на передачи, но еще и на перехваты. Стоктона не упоминают в числе пяти лучших разыгрывающих, но вообще-то он всегда должен быть в Топ-2 за все то, чего достиг.

Не знаю, кто будет следующим из тех, кому удастся превзойти меня, но рекорды для того и созданы, чтобы их обновлять. Кто-то настигнет и Криса в один прекрасный день, но я не уверен, что Стоктона потеснят с его первого места», – заявил Кидд.

Джон Стоктон за карьеру отдал 15 806 результативных передач. У Кидда 12 091 передача, Пол превзошел его показатель в воскресенье.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
logoДжон Стоктон
logoДаллас
logoДжейсон Кидд
logoНБА
logoСан-Антонио
logoКрис Пол
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«В своем стиле он обошел Джейсона Кидда, одержав чертову победу». «Сперс» поздравили Криса Пола с достижением
3вчера, 13:10
Крис Пол обошел Джейсона Кидда и вышел на 2-е место в истории НБА по передачам
29вчера, 04:13Видео
Крис Пол третьим в истории НБА пересек отметку в 12 тысяч передач за карьеру
3816 ноября, 07:30
Первый матч Виктора Вембаньямы и «Сперс» в сезоне-2024/25 состоится 24 октября в Далласе
414 августа, 04:54
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Владимир Демин: «Егор получил повреждение в начале игры с Провиденсом. Восстановление займет несколько недель»
30 минут назад
Бобби Портис: «Лично я и вся команда «Бакс» очень довольны Доком Риверсом»
10сегодня, 07:41
Брайан Уиндхорст: «Лавин проводит отличный сезон, но я не слышал, что им кто-то интересуется. Два года назад было бы иначе, но сейчас в НБА другие правила»
9сегодня, 06:38
Обозреватель Los Angeles Times Билл Плашке: «Дорогой Леброн, попросись из «Лейкерс». Эй Ди, последуй его примеру»
19сегодня, 06:25
Карл-Энтони Таунс и Джейлен Брансон – в подборке лучших моментов игрового дня НБА
1сегодня, 06:04Видео
Стартовал первый этап голосования на 9-й Матч всех звезд Единой лиги ВТБ
2сегодня, 04:32
Скотти Барнс не смог доиграть матч с «Никс» из-за повреждения голеностопа
1сегодня, 04:08
НБА. 24 очка и 15 подборов от Таунса помогли «Нью-Йорку» обыграть «Торонто»
21сегодня, 03:58
Лука Дончич и Тайлер Хирро стали игроками недели в своих конференциях НБА
8вчера, 20:45Фото
Бобби Маркс: «Не думаю, что «Лейкерс» достаточно хороши, чтобы Леброн Джеймс мог играть по 30 минут»
5вчера, 20:35
Ко всем новостям
Последние новости
Бадди Хилд: «Переход в «Уорриорз» помог мне снова обрести любовь к баскетболу»
5сегодня, 08:03
Джейлен Брансон о критике своего подкаста: «Если бы я слушал каждое мнение, меня бы не было в НБА»
1сегодня, 07:25
Яннис Адетокумбо и Крис Миддлтон готовы сыграть в матче плей-офф Кубка НБА с «Орландо»
сегодня, 07:03
Карл-Энтони Таунс стал автором решающего 3-очкового на последних секундах матча с «Рэпторс»
5сегодня, 06:55Видео
Куинси Оливари о первых очках в НБА: «Надеюсь, это первый шаг на пути к 50 тысячам»
2сегодня, 06:14
Лав пришел в раздевалку «Кэвз», чтобы извиниться перед Мобли за подвернутый голеностоп. У форварда «Хит» 18-й размер обуви
5сегодня, 05:42
Джо Маззулла пришел на празднование дня рождения сына Джейсона Тейтума Дьюса
4сегодня, 05:32Фото
Габриэль Лундберг вряд ли поможет «Партизану» в оставшихся матчах года из-за травмы
сегодня, 05:03
Илона Корстин: «В Матче звезд Лиги самые звездные российские игроки сыграют против лучших иностранных»
сегодня, 04:41
Альфа Диалло пропустит как минимум 3 недели из-за травмы колена
сегодня, 04:15