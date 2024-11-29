Чемпионат Франции. «Сен-Кантен» примет «Гравлин-Дюнкерк»
Сегодня пройдет один матчи регулярного чемпионата Франции LNB Pro А.
«Сен-Кантен» примет «Гравлин-Дюнкерк».
Чемпионат Франции
Регулярный чемпионат
Положение команд: Шоле – 7-1, Виллербан – 7-2, Париж – 7-2, Монако – 6-3, Бурк – 6-3, Сен-Кантен – 6-3, Ле-Ман – 5-4, Страсбур – 4-5, Гравлин-Дюнкерк – 4-5, Лимож – 4-5, Нанси – 4-5, Ле-Портель – 3-6, Нантер – 3-6, Дижон – 2-6, Элан Шалон – 2-7, Стад Рошеле – 1-8.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Валерий Левкин
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