Чемпионат Франции. «Сен-Кантен» примет «Гравлин-Дюнкерк»

Сегодня пройдет один матчи регулярного чемпионата Франции LNB Pro А.

«Сен-Кантен» примет «Гравлин-Дюнкерк». Чемпионат Франции Регулярный чемпионат Положение команд: Шоле – 7-1, Виллербан – 7-2, Париж – 7-2, Монако – 6-3, Бурк – 6-3, Сен-Кантен – 6-3, Ле-Ман – 5-4, Страсбур – 4-5, Гравлин-Дюнкерк – 4-5, Лимож – 4-5, Нанси – 4-5, Ле-Портель – 3-6, Нантер – 3-6, Дижон – 2-6, Элан Шалон – 2-7, Стад Рошеле – 1-8. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.