Демаркус Казинс: «Когда смотришь на Йокича, не верится, что он вообще играет в баскетбол»
Казинс объяснил, почему Йокича не считают величайшим бигменом всех времен.
«Этот парень выглядит просто отстойно. Если посмотреть на доминирующих бигменов, которые выступали в лиге, они физически не похожи на Йокича. Я говорю о таких парнях как Шак, Тим Данкан, Дэвид Робинсон.
Когда смотришь на Йокича, не верится, что он вообще играет в баскетбол. Что же касается его таланта и того, что он привносит, его игра говорит сама за себя.
Если Йокич выиграет еще один чемпионат, можно будет говорить о Топ-5 бигменов всех времен», – сказал бывший центровой НБА Демаркус Казинс.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Run It Back в соцести X
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости