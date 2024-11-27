Демаркус Казинс: «Когда смотришь на Йокича, не верится, что он вообще играет в баскетбол»

Казинс объяснил, почему Йокича не считают величайшим бигменом всех времен.

«Этот парень выглядит просто отстойно. Если посмотреть на доминирующих бигменов, которые выступали в лиге, они физически не похожи на Йокича. Я говорю о таких парнях как Шак, Тим Данкан, Дэвид Робинсон.

Когда смотришь на Йокича, не верится, что он вообще играет в баскетбол. Что же касается его таланта и того, что он привносит, его игра говорит сама за себя.

Если Йокич выиграет еще один чемпионат, можно будет говорить о Топ-5 бигменов всех времен», – сказал бывший центровой НБА Демаркус Казинс.