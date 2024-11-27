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Кендрик Перкинс: «Когда Джамал Мюррэй говорит о концентрации, он говорит самому себе»

Кендрик Перкинс раскритиковал Джамала Мюррэя за слова об отсутствии концентрации.

«Когда Джамал Мюррэй поднимет свой уровень игры до уровня Матча всех звезд? Мы даже не говорим об уровне символической пятерки НБА, просто об уровне Матча всех звезд и помощи Йокичу. Сейчас он набирает в среднем около 17 очков за матч. Он не набирал столько очков со своего второго сезона в НБА.

Мы ждали, что Джамал Мюррэй поднимет свою игру сразу после продления контракта, но он этого не сделал. Так что, когда он говорит о концентрации, он говорит самому себе. Я весь сезон жду, что Джамал Мюррэй поможет Йокичу и покажет свою лучшую игру, но он этого не делает», – сказал эксперт ESPN.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт First Take в соцсети X
logoДенвер
logoКендрик Перкинс
logoНБА
logoДжамал Мюррэй
logoНикола Йокич
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