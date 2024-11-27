Донован Клинган пропустит как минимум 2 недели с растяжением связки колена

«Портленд» на несколько недель потерял Донована Клингана.

У центрового «Блэйзерс» растяжение связки коленного сустава второй степени. Новичок пройдет повторное обследование через 2 недели.

В 17 встречах этого сезона 20-летний Клинган в среднем набирает 5,8 очка, 6,7 подбора и 2,2 блок-шота за 17,0 минуты на площадке.