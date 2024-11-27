Донован Клинган пропустит как минимум 2 недели с растяжением связки колена
«Портленд» на несколько недель потерял Донована Клингана.
У центрового «Блэйзерс» растяжение связки коленного сустава второй степени. Новичок пройдет повторное обследование через 2 недели.
В 17 встречах этого сезона 20-летний Клинган в среднем набирает 5,8 очка, 6,7 подбора и 2,2 блок-шота за 17,0 минуты на площадке.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: RealGM
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