Мишель Бидл: «Ставлю доллар на то, что Дрэймонд Грин сегодня получит технический»
Ведущие Run It Back уверены, что Грин получит технический в игре с «Мэвс».
Лу Уильямс: «Дрэймонд Грин уже заявил, что собьет Клэя Томпсона с ног при первой возможности. Он никогда ранее не делал подобных заявлений ни о ком. Он шутит, но он серьезен».
Мишель Бидл: «Я ставлю доллар на то, что он сегодня получит технический. Просто потому, что это будет весело».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Run It Back в соцести X
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