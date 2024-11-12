Мишель Бидл: «Ставлю доллар на то, что Дрэймонд Грин сегодня получит технический»

Ведущие Run It Back уверены, что Грин получит технический в игре с «Мэвс».

Лу Уильямс : «Дрэймонд Грин уже заявил, что собьет Клэя Томпсона с ног при первой возможности. Он никогда ранее не делал подобных заявлений ни о ком. Он шутит, но он серьезен».

Мишель Бидл: «Я ставлю доллар на то, что он сегодня получит технический. Просто потому, что это будет весело».