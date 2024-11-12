Клэй Томпсон о поддержании связи с Карри и Грином: «Не особо»
Клэй Томпсон расставил приоритеты.
По словам защитника «Мэверикс», на данном этапе он почти не взаимодействует с бывшими одноклубниками по «Уорриорз» Стефеном Карри и Дрэймондом Грином.
«Я полностью сконцентрирован. Не особо [о поддержании связи с Карри и Грином]. Увидимся, когда увидимся. Как-то так», – заявил Томпсон.
4-кратный чемпион НБА в составе «Голден Стэйт» во вторник впервые сыграет против своей бывшей команды в составе «Далласа».
«Предыдущая глава закрыта. Я стараюсь побеждать здесь. Нет смысла скучать, когда у нас такие отличные возможности тут. Ценю прошлое, но пора двигаться дальше. Нет смысла оглядываться назад», – добавил Клэй.
Томпсон выступал за «Уорриорз» с 2011 по 2024 годы.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Fadeaway World
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