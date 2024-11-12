Клэй Томпсон о поддержании связи с Карри и Грином: «Не особо»

Клэй Томпсон расставил приоритеты.

По словам защитника «Мэверикс», на данном этапе он почти не взаимодействует с бывшими одноклубниками по «Уорриорз» Стефеном Карри и Дрэймондом Грином.

«Я полностью сконцентрирован. Не особо [о поддержании связи с Карри и Грином]. Увидимся, когда увидимся. Как-то так», – заявил Томпсон.

4-кратный чемпион НБА в составе «Голден Стэйт» во вторник впервые сыграет против своей бывшей команды в составе «Далласа».

«Предыдущая глава закрыта. Я стараюсь побеждать здесь. Нет смысла скучать, когда у нас такие отличные возможности тут. Ценю прошлое, но пора двигаться дальше. Нет смысла оглядываться назад», – добавил Клэй.

Томпсон выступал за «Уорриорз» с 2011 по 2024 годы.