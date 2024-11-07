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Джей Джей Редик о Гэйбе Винсенте: «Было бы здорово, если бы парень мог сыграть 18 минут и совершить хотя бы один бросок»

Джей Джей Редик раскритиковал запасного разыгрывающего Гэйба Винсента.

«Было бы здорово, если бы парень мог сыграть 18 минут и совершить хотя бы один бросок. Это не его вина», – сказал главный тренер «Лейкерс» перед матчем с «Мемфисом».

В матче против «Гризлис» Винсент набрал 6 очков, реализовав 2 из 8 с игры.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал журналиста The Athletic Йована Бухи
logoЛейкерс
logoМемфис
logoДжей Джей Редик
logoНБА
logoГэйб Винсент
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