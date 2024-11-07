Джей Джей Редик о Гэйбе Винсенте: «Было бы здорово, если бы парень мог сыграть 18 минут и совершить хотя бы один бросок»
Джей Джей Редик раскритиковал запасного разыгрывающего Гэйба Винсента.
«Было бы здорово, если бы парень мог сыграть 18 минут и совершить хотя бы один бросок. Это не его вина», – сказал главный тренер «Лейкерс» перед матчем с «Мемфисом».
В матче против «Гризлис» Винсент набрал 6 очков, реализовав 2 из 8 с игры.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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