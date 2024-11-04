Главный тренер «Астаны» Глеб Плотников: «Сегодня я доволен игрой ребят – как они не сдались, показали характер»
Это результат повторил антирекордную серию клуба в сезоне-2015/16. В матче с «Уралмашем» команда также дублировала антирекорд сезона Лиги ВТБ по потерям (24).
Клуб провел матч уже без лучшего бомбардира Маркелла Джонсона, который воспользовался опцией по расторжению контракта.
«Во-первых, хочу поздравить «Уралмаш» с победой. Также хочу сказать, что сегодня я доволен игрой ребят – как они не сдались, показали характер. У нас имелись проблемы с выходом во вторую половину – сегодня, я считаю, мы это проклятие сняли.24 потери нас наказали. Сложно выигрывать матч, когда у соперников столько шансов. Но я вижу улучшения в командной игре и сегодня доволен игрой», – заявил Глеб Плотников.
32-летний российский специалист исполняет обязанности главного тренера клуба после расторжения контракта с Фотисом Такианосом по соглашению сторон.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий