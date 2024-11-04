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Главный тренер «Астаны» Глеб Плотников: «Сегодня я доволен игрой ребят – как они не сдались, показали характер»

«Астана» довела серию проигрышей на старте чемпионата до 12.

Это результат повторил антирекордную серию клуба в сезоне-2015/16. В матче с «Уралмашем» команда также дублировала антирекорд сезона Лиги ВТБ по потерям (24).

Клуб провел матч уже без лучшего бомбардира Маркелла Джонсона, который воспользовался опцией по расторжению контракта.

«Во-первых, хочу поздравить «Уралмаш» с победой. Также хочу сказать, что сегодня я доволен игрой ребят – как они не сдались, показали характер. У нас имелись проблемы с выходом во вторую половину – сегодня, я считаю, мы это проклятие сняли.24 потери нас наказали. Сложно выигрывать матч, когда у соперников столько шансов. Но я вижу улучшения в командной игре и сегодня доволен игрой», – заявил Глеб Плотников.

32-летний российский специалист исполняет обязанности главного тренера клуба после расторжения контракта с Фотисом Такианосом по соглашению сторон.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт Единой лиги ВТБ
logoЕдиная лига ВТБ
logoАстана
Глеб Плотников
logoУралмаш
Маркелл Джонсон
Фотис Такианос
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