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Тре Джонс пропустит до двух недель из-за травмы

Тре Джонс выбыл из строя на две недели.

Главный тренер «Сан-Антонио» Грегг Попович сообщил, что разыгрывающий Тре Джонс может пропустить до двух недель из-за растяжения связок правого голеностопного сустава.

Джонс травмировался во время первого матча сезона против «Далласа» (109:120).

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница журналиста Тома Осборна в соцсети X
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