Тре Джонс пропустит до двух недель из-за травмы

Тре Джонс выбыл из строя на две недели.

Главный тренер «Сан-Антонио » Грегг Попович сообщил, что разыгрывающий Тре Джонс может пропустить до двух недель из-за растяжения связок правого голеностопного сустава.

Джонс травмировался во время первого матча сезона против «Далласа» (109:120).