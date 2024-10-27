Тре Джонс пропустит до двух недель из-за травмы
Тре Джонс выбыл из строя на две недели.
Главный тренер «Сан-Антонио» Грегг Попович сообщил, что разыгрывающий Тре Джонс может пропустить до двух недель из-за растяжения связок правого голеностопного сустава.
Джонс травмировался во время первого матча сезона против «Далласа» (109:120).
Опубликовал: Геннадий Ильин
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