«Он жалок. Маленький нытик. Сломленный человек». Грегг Попович использовал пресс-конференцию для высказывания о Дональде Трампе

Грегг Попович обрушился с критикой на Дональда Трампа.

«Он жалок. Маленький нытик. Мы все это знаем. Вы не наняли бы его, чтобы присматривать за детьми, стать частью вашего небольшого бизнеса. Так почему мы рассматриваем его на должность президента? Потому что он сильный?

Камала Харрис надрала ему задницу на дебатах. Теперь он прячется от нее. Он мелкая рыбешка по сравнению с людьми, с которыми она имела дело в ходе своей карьеры.

Он болен, сломленный человек, вырос в Нью-Йорке, пытаясь стать частью элиты, но над ним только смеялись. Как Обама, который унизил его во время того ужина так, что он чуть не взорвался. Его никогда не принимали, относились к нему как к дураку, клоуну. И теперь, пользуясь своим статусом, он показывает всем средний палец, всему миру. Он настолько мал, что пытается отомстить всем за свое унижение», – высказался главный тренер «Сперс».